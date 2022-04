Il gol di Radovanovic aveva riacceso un barlume di speranza, spazzato via un'ora dopo dalla rimonta della Roma. La Salernitana, uscita sconfitta dall'Olimpico, è sempre più ultima e quasi condannata alla retrocessione. Nonostante i soli 16 punti in classifica, però, i granata hanno ancora qualche chance di conquistarsi la permanenza in Serie A nelle giornate restanti. Chance che per gli esperti di Sisal riguardano soltanto la matematica, visto che la retrocessione della squadra di Nicola si gioca a 1,02, mentre l'insperata salvezza paga 9 volte la posta. Serie B vicina anche per Venezia e Genoa, rispettivamente in diciottesima e diciannovesima posizione: per entrambe la discesa in cadetteria vale 1,20 la posta, mentre la salvezza è proposta a 4. Tra le squadre attualmente salve a rischiare maggiormente è il Cagliari, per cui la retrocessione è vista a 2,65. Situazione più tranquilla per la Sampdoria, a 7,50, e Spezia, che è proposta in Serie B a 9.