Appuntamento cruciale per Salernitana e Venezia nel recupero di Serie A in programma domani. Lo scontro salvezza in programma in un Arechi gremito si apre con il netto favore per i granata nelle previsioni dei bookmaker: dopo quattro risultati utili consecutivi, Nicola e i suoi sono in vantaggio a quota 1,80, contro il 3,75 del pareggio e il 4,28 della squadra di Soncin a secco di punti dallo scorso febbraio e ora in ultima posizione a -4 dagli avversari. A premiare la Salernitana sono anche gli scommettitori, che nel 53% dei casi hanno puntato sull'«1», mentre il Venezia si ferma al 22%. La miracolosa ripresa granata è ancora più evidente nelle scommesse sulla retrocessione, dove poco più di un mese fa la salvezza dei campani era data a quota quasi impossibile (10,00), mentre ora si gioca a 1,65. A segno nella vittoria granata dell'andata, Bonazzoli spicca anche stavolta sul tabellone dei marcatori, dove un altro gol si gioca a 2,65 su planetwin. Stessa quota anche per Djuric, mentre per il Venezia la prima scelta è Henry a 3,50, seguito da Aramu a 4,50.