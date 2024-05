(lunedì 20 maggio 2024 con calcio d'inizio alle ore 18:30) è una gara valida per la 37esima e penultima giornata di campionato in Serie A. I padroni di casa sono ultimi in classifica e già da tempo condannati alla retrocessione in Serie B. Invece gli ospiti cercano i tre punti che significherebbero salvezza con un turno d'anticipo. Arbitra Di Bello, assistito da Galetto e Scatragli con Bonacina quarto uomo, Marini e Abisso al Var. Occhi ai cartellini: diffidati Basic, Gyomber, Pirola e Zanoli da una parte; Coppola e Duda dall'altra. Nel prossimo e ultimo turno (con giorni e orari ancora da stabilire) la Salernitana gioca contro il Milan a San Siro, mentre il Verona riceve l'Inter campione d'Italia.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Salernitana-Verona in diretta su Dazn

GUARDA SU DAZN

Partita: Salernitana-Verona.Data: lunedì 20 maggio 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 18:30.Canale TV: Dazn.Streaming: Dazn.- Salernitana-Verona viene trasmessa in diretta sull'app Dazn, in streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, consolo di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

- Telecronaca affidata a Gabriele Giustiniani, con commento tecnico di Stefan Schwoch.- Colantuono perde per infortunio Ikwuemesi che si aggiunge agli altri indisponibili Boateng, Bradaric, Gyomber, Ochoa e Simy. Zanoli e Kastanos partono favoriti su Sfait e Vignato. Dall'altra parte lo squalificato Henry e l'infortunato Cruz sono gli unici indisponibili per Baroni, orientato a preferire dall'inizio Centonze, Dawidowicz e l'ex di turno Bonazzoli a Tchatchoua, Coppola e Swiderski.: Fiorillo; Pierozzi, Fazio, Pirola; Sambia, Coulibaly, Basic, Zanoli; Tchaouna, Kastanos; Weissman.. Colantuono.

: Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Cabal; Duda, Serdar; Suslov, Folorunsho, Lazovic; Noslin.. Baroni.