Quattro sconfitte e soli tre punti fatti nelle ultime cinque partite hanno fatto sprofondare la Salernitana all’ultimo posto, raggiunta anche dal Cagliari dopo il pari dell’ultima giornata di Serie A. I campani, che detengono anche lo spiacevole primato della peggior differenza reti, sono la squadra che, secondo i betting analyst, vede la retrocessione più vicina tanto che la discesa in Serie B vale 1,15 la posta mente la quota per l’ultimo posto si attesta a 1,43. Subito dietro dietro c’è lo Spezia, per cui la retrocessione vale 1,75. Leggermemte più lontane ci sono Genoa e Venezia, a quota 1,95. Prende le distanze il Cagliari con la discesa in Serie B degli uomini di mazzarri, reduci dal 2-2 contro il Sassuolo, a quota 2. Ancora tranquilla, invece, la Sampdoria che, nonostante appena 3 punti di vantaggio sulla zona retrocessione, gode ancora della fiducia dei bookie tanto che un ritorno in Serie B dopo 11 anni dall’ultima volta vale 4,50 volte la posta.