Il pomeriggio di Serie A continua a Marassi dopo l'apertura delle danze a Napoli. La Sampdoria in grave crisi societaria e di risultati prova a regalare ai suoi tifosi una gioia prima della sosta, il Lecce vuole chiudere in bellezza una prima parte di campionato tutto sommato discreta. I salentini, che arrivano dalla vittoria sull'Atalanta, stazionano a più 5 sulla Cremonese sconfitta ieri. Stankovic chiede ai suoi uomini una reazione dopo tre sconfitte consecutive.



LE STATISTICHE



La Sampdoria ha perso le ultime tre partite di campionato con un punteggio complessivo di 0-7: i blucerchiati potrebbero registrare quattro sconfitte consecutive in Serie A senza trovare alcun gol per la prima volta dal marzo 2006 (quando arrivarono a cinque sotto Walter Novellino). Stankovic e i suoi hanno perso tutte le ultime quattro partite interne di campionato e solo due volte nella sua storia in Serie A è arrivata a cinque sconfitte di fila in casa: nel 1976 e nel 2011.



Dopo il pareggio contro l'Udinese alla 13ª giornata, il Lecce potrebbe restare imbattuto per due trasferte consecutive di Serie A per la prima volta dall'ottobre 2019, quando la seconda fu proprio un pareggio contro la Sampdoria al Ferraris. I pugliesi potrebbero ottenere due successi consecutivi in Serie A per la prima volta dal febbraio 2020: tre in quell'occasione, quando sulla panchina sedeva Fabio Liverani.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



SAMPDORIA (3-5-2): Audero; Ferrari, Murillo, Amione; Bereszynski, Rincon, Villar, Djuricic, Leris; Gabbiadini, Montevago.



LECCE (4-3-3): Falcone; Baschirotto, Pongracic, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Di Francesco