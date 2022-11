In estate, si era diffusa a più riprese la voce della Lazio interessata all'attaccante della Sampdoria Francesco Caputo, come vice Immobile. Il gradimento biancoceleste per il calciatore non si è raffreddato, nonostante le prestazioni sicuramente non all'altezza in questo avvio di stagione, ma la pista si sarebbe un po' complicata nelle ultime settimane.



Secondo Il Secolo XIX Caputo piace sempre alla Lazio, che però nutrirebbe alcune perplessità. I dubbi del club capitolino non sarebbero legati all'eventuale accordo con i blucerchiati, bensì ai problemi recenti che hanno fatto calare il rendimento della punta.