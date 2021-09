Continua il percorso netto deldi Luciano, che inle ha vinte tutte. Straripanti Insigne e compagni contro la Sampdoria, che due settimane fa aveva fermato l'campione d'Italia sul 2-2:stappa il match, dopo essersi divorato il vantaggio, con un'acrobazia al volo su cross col contagiri di Insigne; poi ècon un colpo da biliardo mancino a trovare l'angolo giusto, inarrivabile per Audero. La Samp si fa vedere con un tiro da fuori di, al quale si è contrapposto un grande OspinaNel secondo tempo la musica non cambia: Lozano trova Osimhen con un cross rasoterra e il nigeriano fa 3-0, poi il poker lo firma, con un siluro mancino da fuori. Il 9 del Napoli sfiora anche la tripletta, ma è impreciso a tu per tu con Audero.