L'Atalanta fa visita al Sassuolo, al Mapei Stadium, nel terzo anticipo del sabato di Serie A. Momento positivo per gli orobici, che arrivano dal successo per 2-0 contro la Roma. I neroverdi di De Zerbi invece stanno faticando in trasferta, ma in casa hanno vinto due partite su due. Gasperini costretto a rinunciare a Muriel, fermato ancora dalla tonsillite. Nel Sassuolo fuori a sorpresa Caputo, c'è Boga con Berardi e Defrel. Nell'Atalanta i tre titolari del ruolo in attacco: Gomez, Ilicic e Zapata.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



SASSUOLO - Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Peluso; Duncan, Obiang, Bourabia; Berardi, Defrel, Boga.



ATALANTA - ​Sportiello; Toloi, Djimsiti, Masiello; Hateboer, Freuler, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.



STATISTICHE - Dopo aver perso le prime due sfide di Serie A contro il Sassuolo, l'Atalanta è rimasta imbattuta in tutte le successive 10 (6V, 4N), trovando il successo nelle quattro più recenti. Dopo aver tenuto la porta inviolata nelle prime due partite interne di Serie A contro l'Atalanta, il Sassuolo ha subito 14 reti nelle successive quattro (3.5 di media a match). Sia nello scorso che in questo campionato, il Sassuolo di Roberto De Zerbi ha vinto le prime due gare casalinghe stagionali; nella scorsa Serie A, i neroverdi vinsero anche il terzo appuntamento interno del torneo. Il Sassuolo ha perso l'ultimo match di Serie A contro il Parma: i neroverdi non registrano due sconfitte di fila nello stesso campionato dallo scorso marzo. 2-0 per l'Atalanta nell'ultimo incontro di campionato, contro la Roma: i bergamaschi non collezionano due successi di fila nella competizione senza subire gol dal marzo 2018. L’Atalanta va a segno da 11 partite di fila in Serie A: tra le squadre attualmente nella competizione è la striscia aperta più lunga di gare con almeno un gol all’attivo. Tra le squadre affrontate almeno 10 volte da allenatore in Serie A, il Sassuolo è quella contro cui Gian Piero Gasperini ha registrato la miglior percentuale di successi (67% - 8/12). Prima di Duván Zapata, l'ultimo giocatore dell'Atalanta ad aver segnato almeno quattro gol nelle prime cinque partite giocate dai bergamaschi in una stagione di Serie A era stato Franck Kessié (nel 2016/17).