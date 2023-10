La formazione di Dionisi, dopo due ottime vittorie contro Juventus e Inter, ha inanellato una serie di risultati non positivi, centrando un solo pareggio nelle ultime tre sfide disputate. Una serie negativa che ha trascinato la formazione di Dionisi a soli 4 punti al di sopra della zona retrocessione. Dall’altra parte avranno di fronte la squadra di Thiago Motta che, invece, proviene da un periodo di forma sensazionale, con una striscia di ben 8 partite consecutive da imbattuti (3 vittorie e 5 pareggi), la sequenza più lunga in Serie A dal gennaio 2009. Formazione felsinea che, con un successo, raggiungerebbe, in attesa delle altre sfide, la Fiorentina e il Napoli al 4° posto in classifica, proiettandosi prepotentemente nella battaglia per la qualificazione alle prossime coppe europee.Sassuolo-Bologna conta un totale di 18 precedenti, tutti in Serie A. Sette sono le sfide vinte dai felsinei, contro le sei vittorie neroverdi e cinque pareggi. Il Bologna ha perso solo uno degli ultimi cinque confronti con il Sassuolo in Serie A. Bomber dell’incontro è Mimmo Berardi, andato in rete 5 volte contro i rossoblù. Il risultato più frequente in Serie A nelle sfide tra Sassuolo e Bologna è l’1-1, finale di tre incontri compreso il più recente, risalente allo scorso 8 maggio.In casa Sassuolo, il bilancio è di 4 vittorie rossoblù, tre pareggi e 2 vittorie neroverdi. Il Sassuolo non batte il Bologna nello stadio amico dall’8 novembre 2019. Dionisi ha sfidato 4 volte il Bologna, con una vittoria, un pareggio e 2 sconfitte. Thiago Motta, nei suoi quattro incontri contro il Sassuolo, ha invece collezionato una vittoria, 2 pareggi e una sconfitta. Il bilancio tra i due è in equilibrio: una vittoria a testa e 2 pareggi.