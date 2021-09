Archiviata la tre giorni europea, riparte lacon l'anticipo della: i neroverdi di Dionisi provano a rialzarsi dopo la sconfitta di Roma e cercano tre punti per agganciare momentaneamente Inter, Udinese e Bologna; i granata di Juric, invece, arrivano dai primi tre punti del campionato ottenuti con il poker alla Salerniana e vogliono trovare continuità.- Sfida da X quella tra Sassuolo e Toro, in bilancio perfetto nelle ultime otto sfide di Serie A: sei pareggi e una vittoria per parte; contro nessuna squadra nel massimo campionato, gli emiliani hanno pareggiato più volte in casa (sei). I neroverdi non perdono due partite di fila da luglio 2020 e non rimangono senza segnare per due gare casalinghe consecutive da novembre 2020. I granata non perdono entrambe le prime due trasferte stagionali in Serie A dal 2016/17. Per Ivan Juric un altro tabù personale da sfatare: nella sua carriera da allenatore in A, non ha mai vinto alla quarta giornata di campionato (tre sconfitte e un pareggio).Fischio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di: Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.: Milinkovic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Lukic, Aina; Praet, Brekalo; Sanabria.