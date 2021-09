Era dai tempi die Ninache non mi capitava di vedere una partita così divertente comeSarebbe stato difficile contare le palle-gol create, forse il risultato più giusto sarebbe stato alla fine 6-4 per la squadra di. Per la quale il viaggio di ritorno sarà stato amaro come il fiele, dopo il 2-1 giallorosso.Impressionante il gioco d'attacco degli emiliani, che oltretutto hanno dovuto fare a meno didopo la prima parte. Ma si è visto sul prato dell'Olimpico che quando gente comesta in palla se ne vedranno delle bellissime.Ben diversa è stata, il 4-0 ha comunque fotografato una squadra, quella di, che sta crescendo anche senza il condottiero. Bene, avanti così.Ma tra una squadra che volava non toccando nemmeno il terreno (e che ha perso) e una che correva (e che ha vinto) non posso avere dubbi. E dico di più. Se il Sassuolo giocherà tante sfide come ha giocato controbatterà tante big. Perché quella vista nell'occasione è un'avversaria che si giocherà l'Europa.Ilpuò segnare certo ma o ilsarà il parente povero di quello ammirato con i giallorossi oppure l'1/gol/over 2,5 ci sta d'incanto.è esattamente una puntata di Premier League come nello scorso anno, i ragazzi di Stevecontro quelli di Marcelo. Solo una cosa sarà diversa: il pubblico sugli spalti, che lì non c'era.Furono due match zeppi di gol, dieci tra andata e ritorno, vinse el Loco5-2 in casa e 2-1 a Newcastle. E guardandole sembravano fatte apposta per farsi male, pensate che la squadra che ha fatto zero punti ha segnato tre gol...Assolutamente sì, anche se non serve andare su chi la vincerà. Il gol/over 3,5 può dire abbastanza. E a una quota simile può dirci tutto.Steve Bruce ha acceso le polveri dichiarando che, se i risultati del suo Newcastle non miglioreranno, se ne andrà. La miccia della santabarbara è accesa. Buon divertimento.E' un ambo che vale 8,03 volte la posta