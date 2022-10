Dopo le gare del weekend e il primo posticipo di oggi pomeriggio, termina questa sera con il secondo posticipo del Monday Nightal Mapei Stadium di Reggio Emilia ildi Alessioospita ildi Salvatore, subentrato settimana scorsa all'esonerato Gabriele Cioffi e subito molto positivo contro il Milan, tanto da guadagnarsi il rinnovo di contratto. I neroverdi, privi del nuovamente infortunato Domenico Berardi, sono 11esimi ma reduci da due ko di fila dopo due vittorie, c vogliono i tre punti per salire in nona posizione. Dal canto loro gli scaligeri, dopo un avvio preoccupante, sono terzultimi a 3 punti di distacco dal Leccq quartultimo e hanno già bisogno assoluto di "mettere fieno in cascina".Il Sassuolo è rimasto imbattuto in sei delle ultime sette sfide contro il Verona in Serie A (5V, 1N), perdendo tuttavia l’ultimo incontro (lo scorso 16 gennaio per 2-4 in casa) – solo una volta gli scaligeri hanno vinto due match di fila contro i neroverdi nel massimo campionato, nei loro primi due confronti nel massimo campionato nel 2013/14. Grande equilibrio nelle sette sfide tra Sassuolo e Verona al Mapei Stadium in Serie A: tre successi per parte e un pareggio. Le due formazioni hanno realizzato ben 26 gol nel complesso in casa dei neroverdi nel massimo campionato (3.7 di media a match) Il Sassuolo ha perso l’ultimo match casalingo di campionato (1-2 v Inter), con Alessio Dionisi alla guida i neroverdi non hanno mai registrato due sconfitte di fila al MAPEI Stadium in Serie A – l’ultima volta risale all’ottobre 2019 con Roberto De Zerbi (tre in quel caso). Il Verona ha perso gli ultimi cinque match di campionato, solo due volte nella sua storia in Serie A ha registrato almeno sei sconfitte di fila: tra aprile e maggio 2018 (sette) e tra gennaio e marzo 1979 (sette). Il Verona ha subito gol in tutte le ultime 17 gare di campionato: è dal periodo tra il novembre 2000 e il marzo 2001 che non infila una striscia più lunga di match con reti al passivo in Serie A (19 in quel caso). Il Verona ha eguagliato la sua peggior partenza in Serie A dopo le prime 10 partite stagionali nell’era dei tre punti a vittoria: cinque punti come nel 2015/16, in quel caso i rossoblù retrocessero a fine campionato. Nessuna squadra ha subito più gol del Verona negli ultimi 15 minuti di gioco in questa Serie A: sei, al pari della Cremonese - nello stesso parziale, inoltre, i veneti sono ancora a secco di marcature, la rete più tardiva rimane infatti quella di Yayah Kallon al 69° contro l’Empoli ad agosto. Nel match d’esordio di Salvatore Bocchetti alla guida del Verona contro il Milan, gli scaligeri hanno effettuato ben 19 tiri totali, in nessun’altra partita di questo campionato il club veneto ne ha tentati di più. Hamed Traorè ha trovato il gol nei suoi ultimi due match contro il Verona in campionato, nessun centrocampista del Sassuolo ha mai segnato in tre sfide di fila contro una singola avversaria in Serie A. Il Sassuolo è l’unica squadra contro cui Darko Lazovic ha segnato più di un gol in Serie A: due reti per lui, entrambe al MAPEI Stadium. Più nel dettaglio, il serbo ha preso parte a ben cinque gol negli ultimi quattro match di campionato contro i neroverdi (due marcature e tre assist).Consigli; Toljan, Erlic, Ayhan, Kyriakopoulos; Frattesi, Obiang, Thorstvedt; D'Andrea, Pinamonti, Lauriente.: Montipò; Ceccherini, Hien, Gunter; Faraoni, Veloso, Tameze, Depaoli; Verdi; Piccoli, Henry.