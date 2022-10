Sassuolo-Verona è il posticipo serale di lunedí 24 ottobre dell'11esima giornata di Serie A. I neroverdi di Alessio Dionisi, di nuovo privi di capitan Berardi, erano riusciti a risalire la classifica fino al 9o posto ma sono reduci da due sofferte sconfitte per 2-1 contro Inter e Atalanta che hanno lasciato il segno e vanno riscattate. Non se la passa meglio il Verona che, con Bocchetti in panchina al posto di Cioffi ha sí messo in difficoltà il Milan, ma resta invischiato nei bassifondi della classifica e non recupererà nè Lasagna, nè Lazovic.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Sassuolo-Verona, con calcio d'inizio alle ore 20.45 di lunedì 24 ottobre al Mapei Stadium di Reggio Emilia sarà trasmessa in tv da Dazn e Sky Su smartphone, tablet e pc sarà inoltre visibile in streaming attraverso la piattaforma e le app di Dazn, Sky Go e Now.



LE PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ruan, Erlic, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Ceide, Pinamonti, Kyriakopoulos.. VERONA (3-4-1-2): Montipò; Hien, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Hongla, Depaoli; Verdi; Piccoli, Henry.