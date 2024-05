Serie A, scelta la squadra dell'anno: Lautaro e Theo i migliori, Dybala meglio di Leao, ci sono Rabiot e Berardi

La Lega Serie A ha annunciato attraverso i propri canali social i suoi premi per gli MVP stagionali e oltre ai premi individuali è stata comunicata anche la squadra dell'anno, sponsorizzata dal videogioco FC24 che ha emesso le card per ognuno dei 23 giocatori inseriti nella squadra. I TOTS e i TOTS Moments con valutazioni e quotazioni che fanno discutere.



Il valore più alto lo centra l'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez con una card da 97, ma non è l'unico dato che anche il terzino sinistro del Milan, Theo Hernandez arriva alla stessa quotazione con una velocità di 99. Paulo Dybala con 96 batte Rafael Leao con 95 mentre a 96 ci arrivano anche Alessandro Bastoni e Olivier Giroud.

ECCO TUTTI I PREMIATI E L'OVERALL DELLA CARD