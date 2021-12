La diciassettesima giornata di Serie A si è chiusa con la vittoria della Roma contro lo Spezia, ma le vere svolte sono state il sorpasso dell'Inter ai danni del Milan e dell'Atalanta rispetto al Napoli. Le quattro squadre favorite per la lotta scudetto sono molto vicine tra loro, ma la serie positiva di risultati lancia sempre di più quelle di Gasperini e Inzaghi. L'Inter in particolare appare la formazione più completa e il bis dopo la vittoria dello scorso campionato ora si gioca a quota 1,75 sulla lavagna scommesse di Betaland. L'Atalanta ha solo tre punti di ritardo rispetto alla nuova capolista, ma resta piuttosto staccata in quota visto che lo scudetto bergamasco è un'opzione valida ma comunque a quota 4,00. Napoli e Milan intanto perdono la fiducia dei bookmaker e si giocano rispettivamente a 6,00 e 6,50. Le quattro ovviamente sono anche le principali candidate per la qualificazione alla prossima Champions League. Chi potrebbe inserirsi? La Fiorentina è una delle sorprese stagionali ma per ora i viola su Betaland si giocano nella Top 4 del campionato italiano a quota 6,00. Tanti passi falsi per la Juventus, che comunque è proposta a 3,00, mentre è lo stesso Mourinho ad aver ammesso che la Roma ha una rosa inferiore rispetto alle altre big e il quarto posto vale 5,50. In corsa, anche se un po' in ritardo, la Lazio a 7,50.