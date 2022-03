La Serie A accelera sul progetto del “Mundalito” negli Usa. Il progetto mira a far giocare un torneo tra le squadre di Serie A negli Usa, senza i nazionali ma comunque permettendo ai club di mantenere in forma i giocatori nonostante la pausa, considerando che il campionato si dovrà fermare per quasi due mesi a causa del Mondiale in Qatar tra il 21 novembre e il 18 dicembre. Un torneo che ha anche l'obiettivo di aprirsi ad un mercato in espansione oltreoceano, con ormai investitori statunitensi che hanno mostrato interesse al nostro calcio. A portare avanti il progetto, come spiega Repubblica, ci sono Andrea Butti, head of competitions della Lega Serie A insieme all’ad Luigi De Siervo. Le partite si giocherebbero tutte ad Orlando, in Florida, luogo nel quale sono state ospitate partite di Nba e MLS durante la pandemia.