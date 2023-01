Dopo un mese e mezzo di sosta, la Serie A riparte e lo fa con il Napoli saldamente al comando della classifica, forte delle undici vittorie consecutive e della casella delle sconfitte ancora ferma sullo zero. Così, gli uomini di Spalletti si affacciano al 2023 con un discreto vantaggio su tutte le inseguitrici. Nonostante le oltre 20 partite ancora da disputare, i bookmaker vedono i partenopei in pole per lo scudetto, in quota a 1,40 e a 1,45 su 888sport.it. Segue a grossa distanza il Milan campione in carica e attualmente se condo in classifica, per cui il bis in campionato va da 6 a 6,25, mentre a ruota c'è l'Inter di Simone Inzaghi a 7. Il trionfo della Juventus, in ripresa dopo un avvio complicato, vale invece 7,50 la posta. Quasi fuori dai giochi tutte le altre inseguitrici: Atalanta, Lazio e Roma vedono infatti lo scudetto lontano a quota 51.