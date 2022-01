Tecnici al lavoro per nuovi provvedimenti anti-Covid nel mondo dello sport, con due ipotesi sul tavolo: obbligo del Super Green pass per gli atleti oppure obbligo vaccinale. E' quanto riferisce Ansa, che sottolinea come questa mossa porterebbe meno impedimenti alla disputa di partite di livello agonistico, come quelle della Serie A, superando la circolare ministeriale del 2020 e applicando le nuove norme per quegli atleti che vengano a contatto con soggetti positivi al Covid: in questi casi solo autosorveglianza per gli atleti con certificato verde rafforzato o copertura vaccinale valida.