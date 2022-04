L'Inter riparte di slancio dopo la preziosa vittoria allo Stadium che ha riaperto l'inseguimento al titolo dei nerazzurri. A meno di una settimana dal successo contro la Juventus, Inzaghi e i suoi tornano a svettare nelle scommesse sullo scudetto, a quota 2,00, anche se in classifica rimane un distacco di tre punti dal Napoli e quattro dalla capolista Milan (entrambe a 2,80 per il titolo). Una fiducia che i betting analyst confermano anche per l'anticipo di domani contro il Verona, che potrebbe momentaneamente portare l'Inter a ridosso del primo posto. L'«1» a San Siro si gioca a 1,35, con ampio vantaggio sia sulla «X» (5,20), sia sul «2» (8,50), mai ottenuto dai gialloblù nelle trasferte contro i nerazzurri. In campo andrà comunque in scena il duello tra due dei migliori marcatori del campionato: senza lo squalificato Lautaro, in quota la prima scelta è prevedibilmente Dzeko, il cui gol è a 2,00 su planetwin, mentre per Simeone - tornato a segno contro il Genoa nell'ultimo turno - le chance sono a 3,55. Osservato speciale è anche Correa, che torna titolare proprio contro la squadra a cui segnò una doppietta all'esordio: il gol del Tucu pagherebbe 2,55, altre due reti sarebbero un colpo da 9 volte la posta. Otto degli ultimi dieci confronti diretti sono finiti con almeno tre reti complessive e - come emerge dal sito di statistiche Calcio.com - il gialloblù hanno chiuso circa il 70% delle loro partite con un punteggio "alto": un altro Over 2,5 è quindi favorito a 1,52 (contro il 2,37 dell'Under).