Il rendimento delle ultime settimane è agli opposti, ma a sorpresa è l'Inter a partire meglio (seppur di pochissimo) nelle quote del cruciale posticipo di Serie A contro la Juventus, in programma domenica sera a Torino. Nella sfida a cavallo tra piazzamento Champions e inseguimento allo scudetto, i quotisti danno le due contendenti quasi in perfetto equilibrio, con i nerazzurri - una sola vittoria nei sette turni precedenti - leggermente avanti a quota 2,58. Poco più in alto l'«1» bianconero (a 2,78) che porterebbe a cinque i successi di fila di Allegri e soprattutto al sorpasso su Inzaghi al terzo posto, mentre un altro pareggio dopo quello dell'andata e dei tempi regolamentari di Supercoppa pagherebbe 3,30. Identico il trend nelle scelte degli scommettitori, che hanno scelto la Juve nel 33% delle giocate contro il 37% dei nerazzurri, lasciando alla «X» un cospicuo 30%. Il momento opposto delle due squadre risalta anche sul tabellone dello scudetto: l'Inter in questo caso è avanti a 3,25 ma in netta risalita rispetto all'1,20 di due mesi fa, mentre la rimonta dei bianconeri ha portato la quota da 20,00 a 7,25. Con una posta in gioco così importante, le previsioni sono in perfetto equilibrio sul fronte dei gol, dove Under e Over 2,5 sono entrambi a 1,85. Nelle scommesse sui marcatori gli osservati speciali sono invece Lautaro e Dzeko, in crisi nel periodo più difficile dell'Inter e il cui gol è dato rispettivamente a 2,55 e 3,00. Più in discesa le quote degli attaccanti juventini con Vlahovic a 2,30 e Morata subito dietro a 2,65.