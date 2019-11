Scontro salvezza, questa sera, al Paolo Mazza di Ferrara, con la Spal di Semplici che attende il Genoa di Thiago Motta. Penultima contro terzultima, entrambe reduci da un pareggio e due sconfitte, hanno la possibilità di agganciare, i ferraresi, e superare, i liguri, il Lecce che ha pareggiato in rimonta contro il Cagliari.



I NUMERI - La Spal ha il peggior attacco della Serie A, con solamente 7 gol realizzati; il Genoa, invece, ha la seconda peggior difesa dell'intera Serie A, con 26 gol subiti (il Lecce è a 27). Petagna e compagni hanno costruito la loro classifica in casa, realizzando 7 dei loro 8 punti tra le mura amiche.



I SINGOLI - Andrea Petagna ha contribuiti al 57% dei gol della Spal in questa stagione, con tre gol e un assist. Andrea Pinamonti ha segnato i suoi due gol in Serie A in trasferta.