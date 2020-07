Si chiude questa sera la 34esima giornata di Serie A. A Ferrara la Spal, ultima in classifica, attende l'Inter, che ha la possibilità di riportarsi seconda in classifica e a meno 6 dalla Juventus. Antonio Conte dovrà fare a meno di Romelu Lukaku, out per un affaticamento muscolare, e quindi ripresenterà la coppia Sanchez-Lautaro Martinez.



I NUMERI - La Spal non vince in Serie A contro l'Inter dal 1962, e in generale ha vinto solamente 4 partite in casa contro i nerazzurri. Gli estensi, inoltre, hanno subito 58 gol in Serie A in questa stagione, a un solo gol di distanza dall'eguagliare il suo peggior record in una singola stagione. La squadra di Conte, però, ha vinto solo una delle ultime quatto trasferte in Serie A, arrivata all'ultimo respiro contro il Parma.



I SINGOLI - Andrea Petagna, attaccante della Spal, ha giocato sei partite contro l'Inter senza segnare. Lautaro Martinez, 10 dell'Inter, all'andata aveva segnato 2 gol, arrivando a quota 8 in campionato. Da allora, l'argentino, ha realizzato solo 4 reti.



RIMANETE COLLEGATI AL TERMINE DELLA PARTITA PER LEGGERE L'ARTICOLO PER 100ESIMO MINUTO DI ALBERT POLVEROSI