Entrambe vengono da due vittorie di fila, ma tra Spal e Lazio - che si affrontano domani sera a Ferrara nel turno infrasettimanale di Serie A - gli scommettitori preferiscono decisamente la squadra di Simone Inzaghi. Secondo i dati 888sport.it sei scommesse su dieci (dunque il 60%) sono andate sul segno «2», tra l'altro favorito a quota 1,75: sul giudizio degli analisti pesano parecchio i precedenti, visto che la Lazio ha abbondantemente vinto gli ultimi due scontri diretti: 4-1 all'Olimpico nello scorso novembre, 5-2 qui al Mazza a gennaio 2018. La Spal, invece, non batte i biancocelesti dal lontano 1981, quando le due formazioni militavano in Serie B: il ritorno al successo è dato a 4,80, e solo il 15% ci ha creduto, mentre uno su quattro (il 25%) ha scelto il segno «X», proposto a 3,75. Visto il buono stato di dorma di entrambe, è lecito aspettarsi una partita vivace: il Goal, la scommessa su entrambe le formazioni a segno, è dato a 1,81. Alla pari, invece, la valutazione su Over e Under (quindi su tre o meno reti nel corso dell'incontro) entrambi a 1,90.