Domenica 11 giugno alle 20:45 andrà in scena l’ultima gara della Serie A 2022/23: dopo le retrocessioni di Sampdoria e Cremonese manca un verdetto, ovvero chi si salverà tra Verona e Spezia, che hanno entrambe ottenuto 31 punti in 38 giornate di campionato. Serve lo spareggio, che ovviamente si giocherà in campo neutro, al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La gara sarà secca e non sono previsti i supplementari: in caso di parità dopo i due tempi regolamentari si andrà direttamente ai calci di rigori. Tra inferno e paradiso, le due squadre e le rispettive tifoserie vivono questi giorni con grande ansia anche perché i pronostici della vigilia annunciano una gara molto equilibrata. Sulla lavagna scommesse i veneti sono proposti vincenti a quota 2,70, mentre il successo dei liguri vale 2,92 volte la posta. A 3,05 quel pareggio che renderebbe la sfida ancora più “crudele”. Tra i probabili marcatori della gara Nzola è il punto di riferimento per i liguri e una sua rete è proposta a quota 3,00 e la risposta del Verona potrebbe essere Verdi, a 4,00 sulla lavagna marcatori.