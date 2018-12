Aumenta la media degli spettatori, con un incremento del 3,2% (25.500) rispetto il dato finale dello scorso campionato (24.706). Si tratta del miglior dato registrato nell’ultimo quinquennio: +14.8% rispetto al 2016/17 (22.217), +14.9% rispetto al campionato 2015/16 (22.234), +15.5% rispetto al 2014/15 (22.083).Per il quarto anno consecutivo l’conferma il primato degli spettatori durante le gare casalinghe (62.281) con un aumento dell’8.3% rispetto il dato finale dello scorso campionato (57.529). In seconda posizione, ilcon una media presenze pari a 52.977 incrementando dello 0.5% il dato finale della passata stagione. Terzo gradino del podio per lacon una media spettatori pari a 40.020 in aumento dell’1.8% rispetto all’equivalente della stagione 2017/18. Nelle prime cinque anche Roma e Lazio. Per i giallorossi all’Olimpico una media di 38.556 spettatori con un aumento del 2.9% rispetto il dato finale dello scorso campionato. In positivo anche i biancocelesti con 34.603 presenze la Lazio registra un incremento dell’11.6% rispetto alla stagione 2017/18. Nelle prime dieci posizioni crollano le presenze allo stadio San Paolo di Napoli (32.356, -24.9%) mentre registra un netto incremento la Fiorentina (31.457, +20.6). Segno positivo anche per Genoa (21.602, +3.1%), Bologna (21.257, +1.7%) e Udinese (20.711, +15.7%). Male la Sampdoria con un calo del 3.9%, mentre segno positivo anche per l'Atalanta (18.786, +4.8%).La Juventus è la squadra che fa registrare il maggior numero di tifosi lontano dallo stadio di casa: i bianconeri hanno occupato un numero maggiore di posti nelle trasferte a Verona (contro il Chievo), Empoli, Firenze, Frosinone, Milano (contro il Milan), Parma, Udine e nel derby contro il Torino sul campo dei granata. Il sold out dello stadio 'Meazza' di Milano in occasione del derby Inter-Milan registra finora il miglior dato stagionale di spettatori presenti (78.275).