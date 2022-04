La Serie A apre la 33esima giornata con il testa a testa a distanza trae Milan: cominciano i nerazzurri, impegnati al Picco di La Spezia contro gli Aquilotti in ottima forma.cerca altri tre punti dopo la vittoria convincente contro il Verona e ritrovadopo la squalifica. A fargli posto Dzeko, per le logiche di turnover in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia. Meno cambi sulle fasce, dove sono attesie Perisic. Lo Spezia propone in attacco il giovane exe tenta il colpaccio contro i nerazzurri.Lo Spezia non ha subito alcun gol nelle ultime due gare di campionato contro Venezia ed Empoli, e potrebbero tenere la porta inviolata in tre partite consecutive per la prima volta in Serie A.L’Inter è la squadra che ha guadagnato più punti in media in questo campionato contro le squadre che occupano attualmente la parte bassa della classifica: 2.6 (36 punti in 14 sfide).Tra i giocatori dell’attuale rosa dello Spezia nessuno ha segnato contro l’Inter in Serie A. In generale, Daniele Verde (12 gol) è vicino ad eguagliare M'Bala Nzola (13) al 1° posto dei migliori marcatori del club ligure nel massimo campionato.A partire dal 2015/16, Ivan Perisic è solo uno dei cinque centrocampisti ad aver preso parte ad almeno 80 gol in Serie A (46 reti e 34 assist per lui), insieme a Josip Ilicic (107), Alejandro Gómez (103), Luis Alberto (81) e Sergej Milinkovic-Savic (81).: Provedel, Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Sala; Kovalenko, Manaj, Gyasi.: Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Correa.