Si apre al Picco di La Spezia la 26esima giornata di Serie A: l', impegnata in settimana in Champions League contro il Porto, anticipa in casa dellodel ritrovato Nzola per continuare la corsa in testa al "campionato delle altre", con il Napoli che rimane a distanza siderale anche dopo aver perso l'ultima. Inzaghi sceglie il turnover moderato conprotagonisti, Skriniar ancora fuori libera spazio persulla fascia, davanti a D'Ambrosio. Semplici ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona salvezza, ma deve fare i conti con una vera e propria emergenza sulla corsia di sinistra, che non ha interpreti di ruolo a disposizione.L’è rimasta imbattuta nei cinque precedenti di Serie A contro lo Spezia, grazie a quattro successi e un pareggio; i nerazzurri hanno segnato complessivamente 11 reti contro i liguri nel torneo, a fronte di solo tre gol subiti.Lonon ha vinto alcuna delle ultime sette partite di Serie A (3N, 4P), anche se ha pareggiato le due più recenti, con Leonardo Semplici in panchina: i liguri non hanno mai registrato una serie più lunga di pari consecutivi nella competizione. Inoltre, gli Aquilotti non hanno segnato neanche una rete nelle ultime cinque gare casalinghe di Serie A, negli ultimi 45 anni solo due formazioni hanno giocato più incontri interni di fila nel corso di una stagione nel massimo campionato senza segnare: il Parma (otto nel 2020/21) e la Sampdoria (sette, proprio nel 2022/23).è stato coinvolto in sei gol contro lo Spezia in Serie A (tre reti e tre assist), più che ad ogni altra avversaria attualmente nella competizione; infatti, in generale ha partecipato attivamente a più marcature solo contro il Cagliari (nove: otto reti e un assist).Mbalaha segnato ben sei gol nelle sue ultime sette presenze di Serie A, una media di 0.9 reti a incontro; nelle sue prime 14 gare di questo campionato, dove aveva comunque realizzato cinque centri, la media era di 0.4 gol a partita.