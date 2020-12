Si apre la decima giornata della, con lache va in casa dello. I biancoecelesti sono reduci dal ko contro l’Udinese in campionato, ma dalla positiva prova di, in, con la gara terminata 1-1; gli Aquilotti, invece, non perdono da 3 partite, con 2 pareggi consecutivi e una vittoria: delle ultime 5 gare, gli uomini di Italiano ne hanno persa solamente una contro la Juventus di Cristiano Ronaldo.Lo, che gioca a Cesena, non ha ancora vinto alcuna partita casalinga in Serie A, con 10 gol subiti dopo la prima ora di gioco; cosa che fa sorridere la, in quanto ha realizzato 6 gol su 14 dopo il 70esimo minuto. I biancocelesti, inoltre, hanno vinto 16 delle ultime 18 partite in Serie A contro squadre neopromosse.M’Balaè stato l’ultimo marcatore dello Spezia in entrambe le partite in cui è riuscito a segnare in questa stagione; Ciroha segnato, invece, quattro degli ultimi 5 gol ufficiali della Lazio, compreso quello di Dortmund.