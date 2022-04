I padroni di casa puntano a cancellare il brutto 6-1 dell’andata, mentre per i biancocelesti si tratta di una partita fondamentale in chiave Europa. Qualche dato: fino a oggi, tutte e tre le gare di Serie A giocate dai capitolini contro i liguri si sono chiuse con un successo:(insieme ad Ancona, Fidelis Andria e Maribor) tra quelle affrontate almeno in tre occasioni in tutte le competizioni dalla stagione 1929-30, quella della nascita della Serie A a girone unico.Provedel; Amian, Hristov, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior; Verde, Agudelo, Gyasi; ManajStrakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni