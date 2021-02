A FINE PARTITA RESTA SU CALCIOMERCATO.COM PER LEGGERE L'APPROFONDIMENTO DI ALBERTO CERRUTI PER 100° MINUTO

Prosegue il programma della 22esima giornata di Serie A e: la squadra di Pioli, 49 punti in classifica, va sul campo dello16esimo (21 punti) per cercare la terza vittoria consecutiva e consolidare il primato; i liguri di Italiano, invece, sono reduci dal successo in trasferta sul Sassuolo e vanno a caccia di punti per ampliare il margine sulla zona retrocessione.- Sono solo due i precedenti tra le due formazioni, entrambi vinti dai rossoneri (Coppa Italia 2014, la sfida del girone d'andata di questa stagione) realizzando sempre tre gol. Il Milan, inoltre, prova a difendere l'imbattibilità esterna in Serie A: l'ultima sconfitta in trasferta risale al 22 dicembre 2019 contro l'Atalanta. Di contro, lo Spezia è la squadra che ha raccolto la percentuale più bassa di punti in gare casalinghe (6 su 21, il 29%).Fischio d'inizio alle 20.45, su Calciomercato.com la diretta diFORMAZIONI UFFICIALI: Provedel; Vignali, Erlic, Ismajli, Bastoni; Maggiore, Ricci, Estevez; Saponara, Agudelo, Gyasi.: G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.​