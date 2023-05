L’attesa per l’Euroderby di ritorno può attendere, il Milan di Stefano Pioli necessita di assoluta concentrazione per centrare l’obiettivo primario della stagione: il 4° posto in campionato. I rossoneri sono attesi dalla complicata trasferta di La Spezia, dove affronteranno la formazione ligure di Leonardo Semplici, alla ricerca di vitali punti salvezza. Milan che sarà rivoluzionato negli uomini, complici le scelte obbligate che il mister emiliano deve compiere causa infortuni – Messias, Krunic e Bennacer - e causa missione rimonta per il ritorno delle semifinali di Champions League. Rafael Leao non sarà a disposizione, ancora a riposo dopo l’elongazione subita nel match vinto contro la Lazio. Saranno Saelemaekers, Diaz e Rebic a supportare Divock Origi come unica punta, nell’intento di proseguire l’assalto alla zona Champions – Milan attualmente 5° a -2 proprio dall’Inter -. L’ottimo successo contro i biancocelesti hanno rilanciato le ambizioni del club di via Aldo Rossi ma le prossime 4 gare saranno decisive. Di contro, i liguri si sono ritrovati in piena zona retrocessione, complici le tre sconfitte consecutive, di cui l’ultima per 2-0 contro la Cremonese. In campionato, inoltre, lo Spezia ha vinto una sola gare nelle ultime 16 ed ora la salvezza dista proprio 3 punti – 17ª posizione occupata dal Verona -. Fondamentale, quindi, ritrovare la via del successo per continuare a sperare nel mantenimento della categoria.