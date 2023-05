Sono giorni infuocati per il Milan che, dopo la sconfitta per 2 a 0 nell’Euroderby, è chiamato subito al riscatto nel match della 35esima giornata con lo Spezia. Al Picco andrà in scena una sfida senza appello per entrambe: i padroni di casa non vincono da 8 giornate, sono terzultimi con 27 punti e rischiano seriamente di retrocedere, i rossoneri, a 2 punti dal quarto posto, devono restare attaccati al treno Champions. Per gli esperti la squadra di Pioli non commetterà altri passi falsi, è infatti favorita a 1,90, si sale a 4,25 per il successo dei liguri, il pareggio è a 3,40. Tra le fila dello Spezia, Nzola, a secco da 3 giornate, vuole sbloccarsi: un gol dell’angolano si gioca a 3,50, mentre in casa milanista, tra l’infortunio di Rafael Leao e l’ipotesi di un turno di riposo per Giroud, a guidare l’attacco dovrebbe essere Rebic, anche lui in gol a 3.50. L’Inter, dopo l’importante successo in Champions, va a caccia della quinta vittoria consecutiva in campionato per restare tra le prime 4. Strada in discesa per i nerazzurri, avanti a 1,42, contro il 6,75 dei neroverdi e il pareggio a 5,00. Anche Inzaghi ha la testa al ritorno con il Milan: ampio turnover dunque, con spazio in attacco a Lukaku e Correa, in gol rispettivamente a 2,25 e 3,25. Tra gli ospiti, spicca Berardi, autore degli ultimi tre gol della squadra emiliana e la cui rete è a 4,00. . La sconfitta con l’Inter ha complicato la corsa Champions della Roma, che ora è settima e deve tentare la rimonta verso le prime 4 posizioni, distanti 5 punti. I giallorossi vanno a Bologna, a secco di vittorie da 5 giornate, e hanno il pronostico dalla loro, i 3 punti sono infatti a 2,65, si sale a 3,15 per i padroni di casa, a 3,10 il pareggio. Le ultime quattro gare tra Bologna e Roma hanno visto appena tre gol segnati, anche stavolta si prevede poco spettacolo con il No Goal a 1,72 che prevale sul Goal a 2,00 e l’Under 2.50 a 1,50 contro il 2,40 dell’Over. In attesa di conoscere il proprio destino riguardo le vicende extra calcistiche, la Juventus al momento è seconda in classifica e ospita la Cremonese, che coltiva ancora una piccola speranza di salvarsi. Allo Stadium però, ci sono poche chance, i bianconeri, che in campionato non hanno mai perso con la squadra di Ballardini, comandano il pronostico a 1,38, vale 8 volte la posta il blitz a Torino dei grigiorossi, difficile anche il pareggio a quota 5,00.