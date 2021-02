Con il rinvio di, prende il via oggi la 24esima giornata di. Alle 15 si parte con uno scontro salvezza:. Gli uomini di, dopo aver annientato il Milan, sono andati ko contro la Fiorentina, mentre quelli di, penultimi, dopo 4 ko consecutivi sono riusciti a ottenere un punto, pareggiando contro l’Udinese ma buttando via una gara in cui erano avanti 2-0.Lo Spezia ha guadagnato più punto con le squadre che occupano la metà alta della classifica (13) che con quelle della bassa metà (11); inoltre, gli Aquilotti, in casa hanno messo insieme sei punti nelle ultime 3 sfide. Il Parma, invece, soffre gli ultimi minuti, in quanto ha subito 10 gol in campionato dall’80esimo in poi, ed è una squadra che fatica a recuperare quando passa in svantaggio (1 pareggio, 11 sconfitte).Emmanuel, attaccante dello Spezia, ha fatto conquistare 4 punti con i suoi gol; Juraj, leader del Parma, ha realizzato 5 gol in campionato, 3 nelle ultime 6.