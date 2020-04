Il Covid-19 ha rallentato la vita di tutti e momentaneamente fermato il mondo del calcio. Ma tutto fa pensare che presto si tornerà in campo. Ovviamente sarà fatto senza tifosi, però l'obiettivo è quello di concludere la stagione.



In primis c'è bisogno di ritrovare la forma e quindi sono da definire le modalità e le tempistiche per la ripresa degli allenamenti. Nel frattempo ne parla il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio:



"Secondo quanto emerso da 4 club di Serie A, gli allenamenti non riprenderanno prima del 18 maggio. Va visto e rivisto il protocollo, soprattutto nella parte in cui si tratta un eventuale nuovo contagio".