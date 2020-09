Il primo Monday Night della Serie A 2020/21 vede il Milan protagonista. A San Siro i rossoneri guidati da Pioli, in panchina, e Ibrahimovic, in campo, si troveranno davanti un grande ex come Sinisa Mihajlovic. L’allenatore serbo è chiamato a ribaltare un pronostico decisamente avverso: secondo i betting analyst, la vittoria del Milan vale appena 1,56 rispetto al 5,80 degli ospiti e il pareggio dato a 4,35. La potenza dell’attacco milanista fa pendere la bilancia dalla parte dell’Over (1,61), rispetto all’Under (2,33). Occhio al 2-1 in favore dei padroni di casa, uscito due volte negli ultimi tre confronti diretti al Meazza, in quota a 8,00 mentre per lo 0-1 bolognese raddoppia a 16. L’1-1, riferisce Agipronews, pagherebbe 8 volte la posta: questo risultato è l’unico pareggio tra Milan e Bologna degli ultimi 17 anni a San Siro. Gli occhi di tutti, neanche a dirlo, saranno su Zlatan Ibrahimovic: il bomber svedese, al Bologna, ha già segnato tre reti nella sua prima esperienza in rossonero e il suo gol a sbloccare il risultato si gioca a 3,50. In casa Bologna è invece un testa a testa tra Palacio e Barrow entrambi in quota a 9,00.