Serie A, top 20 per costo annuo: ci sono Lukaku ed Abraham, assente Dybala

Paulo Dybala costa meno di Spinazzola, almeno per le casse della Roma. Questo emerge da uno studio di Trasfertmarket che ha pubblicato la classifica dei 20 giocatori più "pesanti" a livello economico calcolando ammortamento e ingaggio lordo. L'elenco sorprendentemente non contempla il nome della Joya tirato in ballo in queste ore dopo le parole di Totti. L'argentino, infatti, è stato preso a parametro zero e il suo ingaggio lordo è inferiore a quello di molti suoi colleghi. Nella classifica spicca al primo posto il nome di Dusan Vlahovic che ha un costo annuo generale di 31,8 milioni. Anche gli altri due gradini del podio sono bianconeri: al 2° posto c'è Chiesa con 23, al terzo Bremer con 16,4. Poi arriva Romelu Lukaku che si piazza quarto con un costo annuo di 15,6 milioni. Poi Osimhen e Barella, e al settimo posto ecco un altro giallorosso: Tammy Abraham con 14,6 milioni. Nella top 20 c'è anche Leonardo Spinazzola al 19° posto con 11,6 milioni mentre Leao si piazza al 17° con 12,1.