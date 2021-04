La sosta del campionato ci permette di esaminare, ruolo per ruolo, ilrendimento dei giocatori di Serie A. La classifica che riportiamo quisotto è la media dei voti che gli inviati di calciomercato.com hannoassegnato durante la stagione. Dopo i portieri, i difensori, i terzini e icentrocampisti,, la prima riserva dell’Inter. Dietro di lui, staccata di duecentesimi, la coppia Ibra-Muriel., davantia Lorenzo Insigne, ma. Come rendimento generale, ha fatto meglio il suo compagno Chiesa.Anche in casa-Lazio c’è una situazione analoga: Caicedo, riserva diImmobile, ha una media voto più alta del centravanti titolare. Ricordiamoche la classifica va letta tenendo presente che si contano le presenze enon i minuti giocati1° Sanchez 6,712° Ibrahimovic 6,69Muriel 6,694° Lukaku 6,635° L. Insigne 6,576° Lozano 6,57° Berardi 6,488° Mkhitaryan 6,469° Lautaro Martinez 6,4410° Chiesa 6,3911° Verde 6,33Caicedo 6,33D. Zapata 6,3314° Ronaldo 6,3115° Belotti 6,2916° Ounas 6,2717° Nzola 6,26Ilicic 6,2619° Gaich 6,2520° Politano 6,24Mertens 6,2422° Caputo 6,2Mihaila 6,2Messias 6,2Immobile 6,2Favilli 6,227° Pussetto 6,1828° Nestorovski 6,1429° Ribery 6,12Boga 6,1231° Destro 6,1132° Petagna 6,09Joao Pedro 6,09Scamacca 6,09Keita Balde 6,0936° Rebic 6,08Gabbiadini 6,08Lazovic 6,0839° Galabinov 6,07Barrow 6,0741° Piccoli 6,05Deulofeu 6,0543° Quagliarella 6,04Osimhen 6,04Simy 6,0446° Caprari 6,0247° Vlahovic 6Vignato 6Skov Olsen 6Lammers 6Salcedo 6Pavoletti 653° Improta 5,9854° Colley 5,9755° Okaka 5,9656° Morata 5,95Correa 5,9558° Forestieri 5,9459° Shomurodov 5,93Gyasi 5,93Leao 5,9362° Sottil 5,92Defrel 5,92Palacio 5,92Man 5,92Iago Falque 5,9267° Carles Perez 5,91Borja Mayoral 5,9169° Dzeko 5,89Orsolini 5,8971° Torregrossa 5,88Hauge 5,8873° Pedro 5,8774° Haraslin 5,8675° Lapadula 5,85Karamoh 5,8577° Ruggeri 5,8378° Sau 5,82Farias 5,8280° R. Insigne 5,881° Llorente 5,75Gervinho 5,75Di Serio 5,7584° Cerri 5,71Pjaca 5,71Kalinic 5,71Zaza 5,7188° Pandev 5,7Moncini 5,790° Lasagna 5,6991° Di Carmine 5,6892° Raspadori 5,67Muriqi 5,6794° Inglese 5,6595° Cornelius 5,63Simeone 5,6397° La Gumina 5,6Dybala 5,699° Riviere 5,58100° Pinamonti 5,5Kouame 5,5Callejon 5,5Dragus 5,5