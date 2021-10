Il Torino, dopo le due sconfitte di misura rimediate contro Juventus e Napoli, vuole assolutamente tornare alla vittoria. Nell’anticipo del venerdì, gli uomini di Juric ospitano un Genoa alla disperata ricerca di punti dopo il pareggio ottenuto in extremis contro il Sassuolo. Per i betting analyst, favoriti per il successo i padroni di casa, in quota a 1,82 contro il 4,55 della vittoria rossoblù. Vale, invece, 3,64 il segno «X». Nonostante il digiuno dei granata nelle ultime due partite, ma forti di una difesa genoana tra le peggiori dell’interno campionato, i bookie propendono per l’opzione Goal a 1,80 contro il No Goal proposto a 1,99. Il match dell’anno scorso all’Olimpico terminò a reti bianche con una replica dello 0-0 in quota a 9,50. In pole position, però. c’è la vittoria di misura per 1-0 a 6,70 volte la posta, sale invece a 15 un successo per 1-2 a favore di Criscito e compagni. Il Torino, dal canto suo, si aggrappa al ritorno di capitan Belotti, rientrato part-time nella trasferta al Maradona e voglioso di tornare nel tabellino marcatori. Una sua rete nel match si gioca a 2.05, mentre Ballardini spera in Mattia Destro, già a cinque gol in campionato, con un suo nuovo timbro offerto a 3,10.