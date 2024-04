Marotta: 'Zhang ha chiesto il rinnovo di Inzaghi. No a rivoluzioni e nessuno incedibile, ma vogliono tutti rimanere'

Pasquale Guarro, inviato

19 minuti fa

11

Beppe Marotta, l'amministratore delegato dell'Inter, è stato intervistato a margine dell'evento organizzato da Il Foglio a San Siro dai giornalisti presenti fra cui Calciomercato.com. Tanti i temi trattati, dalla vittoria dello scudetto passando per le scelte sul futuro del club. Marotta ha fatto il punto anche sul mercato fra i rinnovi di Inzaghi, Lautaro e Barella e anche sui possibili acquisti.



PRIMA IMMAGINE – “I 95 minuti dell'altra sera, combattuti fino all'ultimo calcio d'angolo. Poi è finita una tensione importante. Siamo diventati campioni d'Italia, abbiamo vinto la seconda stella ed è stato qualcosa di straordinario”.



MERITI? – “Quando si vince ci sono le attestazioni di stima da parte di tanti. È gratificante per tutti. Ma dobbiamo riconoscere il ruolo importante anche dell'allenatore e della squadra. Poi loro hanno avuto alle spalle una società forte e da sempre non si vince senza una società forte alle spalle. Ne è venuto fuori un modello vincente”



NIENTE RIVOLUZIONI - “Noi vogliamo continuare questo processo evolutivo e non rivoluzionario. Simone Inzaghi non si discute e su indicazione di Zhang prolungheremo il suo contratto. Non faremo rivoluzioni nella squadra e cercheremo di guardare l'obiettivo della sostenibilità cercando però di centrare altri obiettivi vincenti”.



CICLO - “Il ciclo non è appena iniziato, ma c'è ancora margine di miglioramento e margine per avere aspettative e far si che questa squadra torni a mantenere il ruolo da protagonista che le viene riconosciuto”.



CONTRATTI BARELLA E LAUTARO – "Annuncio entro due settimane? Più che di rinnovo parlo di prolungamento. Non c'è ansia perché non c'è scadenza. Da parte nostra c'è la volontà di analizzare il parco giocatori e di conseguenza valutare questi prolungamenti. Vogliamo creare uno zoccolo duro”



ACQUISTI - “Acquisti onerosi da escludere? Non ci precludiamo niente. Mantenere questo organico significherebbe mantenere un gruppo vincente. Due acquisti sono già stati fatti. Con Ausilio lavoreremo per puntellare quello che è un organico forte”.



INCEDIBILI - “Se arrivano offerte ci sono incedibili? Credo che nel mondo del calcio non si può parlare di incedibilità. Le società non sono più padroni dei giocatori e il destino è nelle loro mani. Tutti i giocatori che sono tesserati con noi hanno espresso la volontà di restare. Siamo l'Inter, meglio di qua dove si può andare?”