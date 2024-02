Serie A, Torino-Lazio LIVE alle ore 20.45: le formazioni ufficiali senza Ricci e con Hysaj

Torino-Lazio (calcio d'inizio alle ore 20:45) è una gara valevole come recupero della 21esima giornata di campionato in Serie A, che era stata rinviata per l'impegno in Arabia Saudita per la Supercoppa italiana dei biancocelesti, sconfitti 3-0 in semifinale dall'Inter, poi vincitrice del trofeo battendo 1-0 il Napoli. Dopo l'ultima vittoria interna nell'anticipo contro il Lecce, i granata sono risaliti a un solo punto dalla Lazio, sconfitta in casa dal Bologna in rimonta e ferma all'ottavo posto in classifica a quota 37.



Juric recupera Ricardo Rodriguez per la panchina, dove ci sono anche Ricci e per la prima volta il 2004 serbo Kabic, arrivato nel mercato di gennaio dalla Stella Rossa. Assenti per infortunio Buongiorno e Vojvoda oltre a Schuurs da una parte; Patric, Rovella, Vecino e Zaccagni dall'altra. Sarri rilancia Hysaj. Arbitra La Penna, assistito da Scatragli e Bahri con Prontera quarto uomo, Aureliano e Sozza al Var. Non ci sono squalificati e l'unico diffidato è Luca Pellegrini (in panchina), che in caso di cartellino salterà il posticipo di lunedì sera sul campo della Fiorentina (ore 20:45). Sempre lunedì il Torino fa visita alla Roma (ore 18:30).



FORMAZIONI UFFICIALI



TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Masina; Bellanova, Linetty, Ilic, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria. All. Juric.



LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri.