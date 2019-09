Ultimo appuntamento della terza giornata di Serie A, protagonista del posticipo il Torino: alle 20.45 i granata ospitano il Lecce allo Stadio Olimpico Grande Torino. Squadra di Mazzarri a caccia di tre punti che permetterebbero di agganciare l'Inter in vetta alla classifica, mentre i pugliesi di Liverani cercano i primi punti della stagione.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Toro sempre in rete negli ultimi undici confronti in Serie A contro il Lecce, con un bilancio che resta in equilibrio: 4 vittorie per i granata, 4 pareggi e 3 sconfitte. In casa, tuttavia, gli equilibri si spostano in favore del Torino: una sola sconfitta nelle sette gare interne (1-2 nel 2000), 4 successi e 2 pareggi. Fattore casa per la squadra di Mazzarri anche al di fuori delle sfide con i leccesi: imbattuta nelle ultime sei, sette gare casalinge consecutive senza sconfitta non arrivano dall'aprile 2017.



Fischio d'inizio ore 20.45, su Calciomercato.com la diretta di Torino-Lecce.