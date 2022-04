Iltorna in campo con un solo obiettivo: vincere per riprendere quota nella corsa scudetto.i rossoneri sono ospiti delper la: la squadra di Pioli è reduce dal pareggio interno con il Bologna e deve rimettere margine sull'Inter, tornato a -1 dopo il successo sul Verona e con una partita ancora da recuperare contro il Bologna; i granata di Juric, invece, nell'ultimo turno hanno ritrovato il successo contro la Salernitana dopo otto giornate senza vittoria. Il Diavolo si presenta in Piemonte con tante defezioni: alle assenze disi sono aggiunte in mattinata quelle di(per tutti e tre affaticamento muscolare) e(sovraccarico al ginocchio sinistro).- Il bilancio recente sorride al Milan, che ha vinto tutte le ultime quattro sfide di Serie A contro il Torino con un punteggio complessivo di 11-0, pesa in questo senso lo 0-7 in casa granata della scorsa stagione: solo una volta i rossoneri hanno ottenuto cinque successi consecutivi contro il Toro in campionato, tra il 1950 e il 1952. Per la seconda volta il Milan potrebbe vincere cinque partite consecutive senza incassare neanche un gol contro una singola avversaria in Serie A, dopo esserci riuscito contro il Bari tra il 1964 e il 1985. Il Milan è alla ricerca del secondo successo consecutivo in casa dei piemontesi, che manca dal 2008 (con Ancelotti sulla panchina rossonera).Fischio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di: Berisha; Zima, Bremer, Ricardo Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti.: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.