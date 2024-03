Torino-Monza: le probabili formazioni, dove vederla in TV e in streaming

Partita: Torino-Monza

Data: sabato 30 marzo 2024

Orario: 15.00

Canale TV: Dazn

Streaming: Dazn

Dove vederla: Torino-Monza può essere vista in streaming, attraverso qualsiasi tipo di dispositivo (Smart TV che attraverso pc, smartphone, tablet, console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast) su Dazn o sul canale 214 di Sky.

Telecronaca: Ricky Buscaglia

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui Torino - Monza in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Torino-Monza è un vero e proprio scontro diretto per la zona Europa. Le due squadre arrivano alla partita con un solo punto di distanza (sono avanti i brianzoli) ed entrambe possono inseguire il sogno di qualificarsi a una coppa europea nella prossima stagione. Il calcio d'inizio è sabato alle ore 15, in uno stadio Olimpico Grande Torino che va verso il pienone: alla vigilia della partita sono già stati venduti oltre 20.000 biglietti.

ULTIME DAI CAMPI - Juric per la partita contro il Monza ha recuperato Tameze che potrebbe essere schierato subito dal primo minuto nella linea di difesa, al posto dell'infortunato Djidji. Ma le preoccupazioni maggiori del tecnico granata riguardano Buongiorno: il difensore ha subito un colpo alla spalla infortunatasi pochi mesi fa ed è in dubbio per la partita. Se non ce la dovesse fare l'alternativa è Lovato. Palladino deve invece fare a meno dello squalificato Bondo ma avrà a disposizione un Maldini in un ottimo stato di forma e favorito per una maglia da titolare sulla trequarti. In difesa spazio all'ex Izzo.

Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Masina; Bellanova, Ricci, Linetty, Rodriguez; Vlasic; Zapata, Okereke.

Monza (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Mari, Izzo, A. Carboni; Pessina, Gagliardini; Maldini, Colpani, Mota Carvalho; Djuric.