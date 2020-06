La Serie A riparte da Torino-Parma. Dopo oltre tre mesi di stop forzato per coronavirus, il campionato riprende con i recuperi della 25 esima giornata. I padroni di casa vanno a caccia di punti utili nella corsa per la salvezza. Longo rilancia Zaza come partner d'attacco di Belotti. Dall'altra parte occhi puntati su Kulusevski, che respira aria di derby in vista del suo prossimo passaggio alla Juventus. Autore del gol che aprì le danze nel 3-2 dell'andata a Parma, che oggi si presenta a questa sfida con 8 punti più dei granata in classifica.