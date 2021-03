Dopo il ko a testa alta contro l'Inter il Torino torna in campo contro il Sassuolo per provare ad uscire dalla zona retrocessione. Mercoledì 17 alle 15, si legge in una nota, le due squadre recuperano la sfida della 24esima giornata di Serie A e sulla lavagna scommesse I granata (che dovrebbero ritrovare Belotti) sono avanti nel pronostico anche se il segno «1» è bancato ad alta quota (2,50), contro il segno «2» a 2,80. A 3,40 invece il pareggio. I granata hanno quindi bisogno di punti per abbandonare la zona retrocessione. Sulla speciale lavagna antepost Betaland dà poche chance al Crotone, ultimo in classifica, e rischiano anche Parma (in Serie B a quota 1,35) e Torino (a 2,50). Non possono stare tranquille neanche Cagliari e Benevento (a 3,00). Per lo scudetto comincia ad essere importante il vantaggio dell'Inter, che si gioca campione d'Italia a 1,15 e ormai sono staccate Juventus (a 7,50) e Milan (a 20). In zona Champions oltre a Inter e Juventus il gruppo delle contendenti è bello ricco. Il Milan si gioca nella top 4 a 1,35, l'Atalanta è a 1,50 e a questo punto devono sfidare i pronostici Napoli (2,75), Roma (3,50) e Lazio (6,50).