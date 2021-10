La settima giornata di Serie A ha in palinsesto incroci di alto livello. Il derby Torino-Juventus (sabato alle 18.30), Fiorentina-Napoli (domenica alle 18.00) e Atalanta-Milan (domenica alle 20.45) spiccano in particolare sulla lavagna. Nel derby della Mole, si legge in una nota, i granata cercano una vittoria fallita nelle ultime 14 edizione della stracittadina e la squadra di Juric oltre alle statistiche deve sfidare i pronostici della vigilia sulla lavagna scommesse Betaland, che danno i granata vincenti a quota 4,20. A 3,65 il pareggio, mentre il segno «2» per i bianconeri, che sembrano essersi lasciati alle spalle la crisi di inizio stagione, si gioca a 1,89. Sempre sabato l’Inter cerca in casa del Sassuolo i punti necessari per non perdere di vista il Napoli in vetta alla classifica e il «2» in questo caso vale 1,71. Si prepara a rispondere il Napoli, che giovedì in Europa League ha incassato la prima sconfitta stagionale e che affronta un’ottima Fiorentina, quarta in classifica insieme alla Roma. A Firenze sarà dura per Spalletti visto che il segno «2» è proposto a 1,97, contro la vittoria viola e il pareggio bancati rispettivamente a 3,75 e 3,60. Il posticipo della domenica sera mette a confronto due delle quattro squadre italiane impegnate nella Champions League. Atalanta-Milan è un match ad alto rischio per entrambe, anche se i bergamaschi vantano un vantaggio in quota visto il segno «1» a 2,14 su Betaland, contro il «2» a 3,25. Match complicato anche per la Lazio a Bologna: il successo nel derby con la Roma ha dato nuova forza alla squadra di Sarri, ma in casa dell’ex Mihajlovic il «2» per i capitolini vale 2,21. Sulla carta sembra più agevole il compito della Roma, proposta vincente a 1,42 in casa dell’Empoli.