Archiviata la quinta e penultima giornata nella fase a gironi delle tre coppe europee, oggi è già tempo di Serie A. Stasera la Juve a Monza apre la 14esima giornata di campionato con l'obiettivo di vincere e regalarsi almeno due notti in testa alla classifica in attesa del big-match di domenica sera tra i campioni d'Italia del Napoli e la capolista Inter. Sabato sera Pioli si gioca la panchina del Milan a San Siro contro il Frosinone. Si chiude lunedì sera con il posticipo dell'Atalanta a Torino.



IL PROGRAMMA IN TV

Monza-Juventus (venerdì ore 20.45): Dazn.

Genoa-Empoli (sabato ore 15): Dazn.

Lazio-Cagliari (sabato ore 18): Dazn.

Milan-Frosinone (sabato ore 20.45): Dazn e Sky.

Lecce-Bologna (domenica ore 12.30): Dazn e Sky.

Fiorentina-Salernitana (domenica ore 15): Dazn.

Udinese-Verona (domenica ore 15): Dazn.

Sassuolo-Roma (domenica ore 18): Dazn.

Napoli-Inter (domenica ore 20.45): Dazn.

Torino-Atalanta (lunedì ore 20.45): Dazn e Sky.



