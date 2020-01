Giovedì 2 gennaio si è aperta ufficialmente la sessione invernale dei trasferimenti in Italia, che si chiuderà alle ore 20 di venerdì 31 gennaio. Calciomercato.com riepiloga tutti i movimenti nelle 20 squadre di Serie A (tra parentesi ruolo e club di provenienza).





ATALANTA

Arrivi:

Partenze:



BOLOGNA

Arrivi: Dominguez (c, Velez).

Partenze:



BRESCIA

Arrivi:

Partenze:



CAGLIARI

Arrivi:

Partenze:



FIORENTINA

Arrivi:

Partenze:



GENOA

Arrivi: Perin (p, Juventus), Behrami (c, Sion).

Partenze:



INTER

Arrivi:

Partenze:



JUVENTUS

Arrivi:

Partenze: Mandzukic (a, Al-Duhail), Perin (p, Genoa).



LAZIO

Arrivi:

Partenze: Durmisi (d, Nizza).



LECCE

Arrivi: Donati (d, svincolato).

Partenze:



MILAN

Arrivi: Ibrahimovic (a, Los Angeles Galaxy).

Partenze:



NAPOLI

Arrivi:

Partenze:



PARMA

Arrivi:

Partenze:



ROMA

Arrivi: Bruno Peres (d, Recife).

Partenze:



SAMPDORIA

Arrivi:

Partenze:



SASSUOLO

Arrivi:

Partenze:



SPAL

Arrivi:

Partenze:



TORINO

Arrivi:

Partenze:



UDINESE

Arrivi:

Partenze:



VERONA

Arrivi:

Partenze: