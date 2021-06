Pronti, partenza, via!. Dopodiché potranno essere tesserati solo i giocatori che erano già svincolati prima di questo termine. Calciomercato.com riepiloga gli arrivi e le partenze annunciati da tutti iATALANTAAllenatore: Gasperini (confermato).BOLOGNA: Da Costa (p, svincolato), Danilo (d, svincolato), Palacio (a, svincolato).Allenatore: Mihajlovic? (confermato).CAGLIARIAllenatore: Semplici (confermato).EMPOLI:Allenatore: Dionisi? (confermato).FIORENTINA: Eysseric (c, svincolato), Maxi Olivera (d, svincolato).Allenatore: Gattuso (nuovo).GENOAAllenatore: Ballardini? (confermato).INTER: Padelli (p, Udinese).Allenatore: Inzaghi (nuovo).JUVENTUS: Buffon (p, svincolato).Allenatore: Allegri (nuovo).LAZIO: Minala (c, svincolato).Allenatore: Sarri? (nuovo).MILAN: Maignan (p, Lille).: Mandzukic (a, svincolato), G. Donnarumma (p, svincolato), A. Donnarumma (p, svincolato).Allenatore: Pioli (confermato).NAPOLIAllenatore: Spalletti (nuovo).ROMA: Mirante (p, svincolato), Juan Jesus (d, svincolato), Bruno Peres (d, Trabzonspor).Allenatore: Mourinho (nuovo).SALERNITANAAllenatore: Castori (confermato).SAMPDORIAAllenatore: Giampaolo? Mazzarri? (nuovo).SASSUOLOAllenatore: Italiano? Pirlo? (nuovo).SPEZIAAllenatore: Italiano? (confermato).TORINOAllenatore: Juric (nuovo).UDINESE: Padelli (p, Inter).: Prodl (d, svincolato).Allenatore: Gotti? (confermato).VENEZIA: Sandberg (c, Nykopings), Pecile (c, Vancouver Whitecaps), Heymans (c, Waasland-Beveren).Allenatore: Zanetti? (confermato).VERONAAllenatore: D'Aversa? Tudor? (nuovo).