il posticipo della 28a giornata di Serie A dopo le gare del weekend. Dirige la sfida dell'Olimpico. Di seguitoROMA – NAPOLI h. 20.45PERETTI – PAGANESSIIV: AYROLDIVAR: DI PAOLOAVAR: CECCONI. Ancora scintille tra l'attaccante del Napoli e il difensore della Roma Mancini, che si sono nuovamente scontrati e sono stati divisi per la seconda volta dai compagni e dall'arbitro. Di Bello ha estratto il giallo verso il giocatore del Napoli.per un fallo su Insigne. Giallo pesante perché anche lui era diffidato e verrà dunque squalificato dal giudice sportivo per un turno. Villar salterà la sfida contro il Sassuolo in programma alla ripresa del campionato.per perdita di tempo. È un giallo pesante perché Koulibaly era diffidato e salterà dunque per squalifica la partita contro il Crotone in programma dopo la sosta.. Già ammonito in precedenza, il difensore della Roma colpisce col piede Osimhen sullo stinco a gioco fermo. Il giocatore del Napoli si arrabbia, i due vengono divisi dai compagni di squadra e da Di Bello. Per l'arbitro è involontario il gesto del giocatore della Roma, il Var non può intervenire sulla seconda ammonizione. Sicuramente Mancini ha rischiato con l'intervento sull'avversario.- Un altro giallo. Questa volta l'ammonito è El Shaarawy, che entra in netto ritardo su Hysaj. Anche in questo caso, il provvedimento disciplinare è corretto.per un fallo in ritardo su Insigne senza possibilità di prendere il pallone.per un intervento in scivolata su Pellegrini. Giusta la decisione del direttore di gara Di Bello.per un fallo ai danni di Koulibaly. Corretta la decisione dell'arbitro.per un fallo su Zielinski al limite dell'area di rigore della Roma. Giallo pesante perché era diffidato e verrà dunque fermato per un turno dal giudice sportivo. Ibanez salterà il Sassuolo alla ripresa del campionato.- Timide proteste di Insigne per un presunto tocco di mano di Karsdorp in area. Di Bello è vicino all'azione e lascia proseguire il gioco. Il giocatore della Roma colpisce sì il pallone col gomito, ma è attaccato al corpo e di spalle. Giusto lasciar proseguire il gioco, il Var conferma.